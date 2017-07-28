Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ефимова заявила, что настраивалась установить мировой рекорд на ЧМ

Спорт
28 июля, 20:28 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, июля. /ТАСС

В пятницу российская пловчиха стала чемпионкой мира на дистанции 200 метров брассом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© EPA/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова настраивалась установить мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в плавании на дистанции 200 метров брассом. Об этом она рассказала журналистам.

В пятницу Ефимова стала чемпионкой мира на дистанции 200 метров брассом. Для российской спортсменки эта золотая медаль стала пятой, завоеванной на чемпионатах мира.

Смотрите также
Юлия Ефимова

Мутко: не все могут побеждать на ЧМ, как Ефимова - на два корпуса вперед

"Пятикратная чемпионка мира это звучит, теперь идем за олимпийскими медалями, - сказала Ефимова. - Тактика была такой же, как обычно. Как и в полуфинале, нельзя было расслабляться во второй половине, если хочешь добиваться результата, надо начинать быстрее и не закисливаться. Как это было на "сотне", когда ушла в темп, на первом полтиннике шла легко и спокойно, на втором догонять и касаться наравне со всеми, и в конце максимально заканчивать, после третьего "полтинника" сомнения в победе ушли".

"Лилли Кинг я не видела, но я всех держу в уме, стараюсь контролировать. Никогда не знаешь, чего и от кого ожидать. На сегодня я сделала все, что смогла. Настраивалась на рекорд, но не получилось, к сожалению. Вторая американка [Бетани Галат] и Кинг поздравили меня", - добавила спортсменка.

Россиянка призналась, что неудача на дистанции 100 м брассом, где она стала третьей, ее только раззадорила. "После неудачи на дистанции 100 метров я расстроилась, обидно, когда это результат твоей личной ошибки, свалить не на кого. Просто у меня есть медали на ЧМ, и это сделало меня злее. А может, я повзрослела и поумнела чуть-чуть, поэтому не со слезами дальше, а работать", - сказала Ефимова.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки
2
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
3
США отказались говорить, сколько человек работает в составе американской дипмиссии в РФ
4
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
5
Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
КНДР произвела пуск баллистической ракеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама