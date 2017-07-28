Ефимова заявила, что настраивалась установить мировой рекорд на ЧМ

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова настраивалась установить мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в плавании на дистанции 200 метров брассом. Об этом она рассказала журналистам.

В пятницу Ефимова стала чемпионкой мира на дистанции 200 метров брассом. Для российской спортсменки эта золотая медаль стала пятой, завоеванной на чемпионатах мира.

"Пятикратная чемпионка мира это звучит, теперь идем за олимпийскими медалями, - сказала Ефимова. - Тактика была такой же, как обычно. Как и в полуфинале, нельзя было расслабляться во второй половине, если хочешь добиваться результата, надо начинать быстрее и не закисливаться. Как это было на "сотне", когда ушла в темп, на первом полтиннике шла легко и спокойно, на втором догонять и касаться наравне со всеми, и в конце максимально заканчивать, после третьего "полтинника" сомнения в победе ушли".

"Лилли Кинг я не видела, но я всех держу в уме, стараюсь контролировать. Никогда не знаешь, чего и от кого ожидать. На сегодня я сделала все, что смогла. Настраивалась на рекорд, но не получилось, к сожалению. Вторая американка [Бетани Галат] и Кинг поздравили меня", - добавила спортсменка.

Россиянка призналась, что неудача на дистанции 100 м брассом, где она стала третьей, ее только раззадорила. "После неудачи на дистанции 100 метров я расстроилась, обидно, когда это результат твоей личной ошибки, свалить не на кого. Просто у меня есть медали на ЧМ, и это сделало меня злее. А может, я повзрослела и поумнела чуть-чуть, поэтому не со слезами дальше, а работать", - сказала Ефимова.

Чемпионат мира завершится 30 июля.