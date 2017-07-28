Президиум ВФЛА принял решение о создании дисциплинарной комиссии

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на своем очередном заседании в пятницу принял решение о создании дисциплинарной комиссии. Об этом ТАСС рассказала член комиссии, вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко.

"В комиссию вошли пять человек, руководителя мы выберем позже, - сказала Тарасенко. - Кроме меня в дисциплинарную комиссию вошли исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, спортивный юрист Артем Пацев, сотрудник правового управления Олимпийского комитета России Олег Комаров и секретарь комиссии Альбина Пикунова".

"Комиссия создана для расследования случаев нарушения норм этики и спортивного поведения разными категориями лиц, задействованными в спортивном процессе, - продолжила собеседница агентства. - Это и тренеры, и судьи, и сами спортсмены, и персонал. Допинговыми нарушениями мы заниматься не будем. Это сфера деятельности ИААФ, РУСАДА и так далее".

Тарасенко заметила, что комиссия будет не только рассматривать поступающие жалобы, но и сама инициировать разбирательства. "Комиссия будет руководствоваться в своей работе Кодексом этики, который утвердил президиум больше года назад", - добавила вице-президент ВФЛА.