Президиум ВФЛА принял решение о создании дисциплинарной комиссии

Пловец Изотов считает, что россиянам не стоит жаловаться на серебро в эстафете на ЧМСпорт 28 июля, 21:42
Танковый биатлон. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:21
Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в ХельсинкиПроисшествия 28 июля, 21:09
Чупков: российских пловцов должно было "прорвать", и это случилось на ЧМСпорт 28 июля, 21:08
День Военно-морского флота России. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:08
Мишель Легран планирует вновь побывать на фестивале молодежи и студентов в МосквеКультура 28 июля, 20:57
Мутко: российские пловцы реализуют на чемпионате мира накопленный годами потенциалСпорт 28 июля, 20:52
Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 20:36
Ефимова заявила, что настраивалась установить мировой рекорд на ЧМСпорт 28 июля, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на своем очередном заседании в пятницу принял решение о создании дисциплинарной комиссии. Об этом ТАСС рассказала член комиссии, вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко.
"В комиссию вошли пять человек, руководителя мы выберем позже, - сказала Тарасенко. - Кроме меня в дисциплинарную комиссию вошли исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, спортивный юрист Артем Пацев, сотрудник правового управления Олимпийского комитета России Олег Комаров и секретарь комиссии Альбина Пикунова".
"Комиссия создана для расследования случаев нарушения норм этики и спортивного поведения разными категориями лиц, задействованными в спортивном процессе, - продолжила собеседница агентства. - Это и тренеры, и судьи, и сами спортсмены, и персонал. Допинговыми нарушениями мы заниматься не будем. Это сфера деятельности ИААФ, РУСАДА и так далее".
Тарасенко заметила, что комиссия будет не только рассматривать поступающие жалобы, но и сама инициировать разбирательства. "Комиссия будет руководствоваться в своей работе Кодексом этики, который утвердил президиум больше года назад", - добавила вице-президент ВФЛА.