Мутко: российские пловцы реализуют на чемпионате мира накопленный годами потенциал

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МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Пловцы сборной России начали реализовывать на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште годами накопленный потенциал. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В пятницу россияне завоевали три награды высшего достоинства и серебро. Первое золото на ЧМ у мужчин с 2003 года завоевал Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине, еще один россиянин Климент Колесников стал четвертым, но при этом установил юниорский рекорд мира. Пятикратной чемпионкой мира стала Юлия Ефимова, выиграв в плавании на 200 м брассом, также в этой дисциплине не было равных россиянину Антону Чупкову, финишировавшему с рекордом чемпионатов мира. Серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем завоевала сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных.
"Молодцы, ребята реализуют себя, свой потенциал, который копился годами, - подчеркнул Мутко. - А впереди еще не одно их выступление. Надо понимать, спорт высших достижений - это большой труд, и его результат - вот эти медали".
Мутко отметил, что спорт высших достижений требует в стране большой поддержки.
"Ясно, что сейчас не лучшие времена, но спорт высших достижений требует большой поддержки. Мы видим точки роста в плавании, это Москва, Московская область, Казань, Санкт- Петербург. И я считаю, что рывок в создании материальной базы, школ и центров за последние десять лет сказывается. Ничего просто так и сразу не бывает - есть тренер и ученик, им трудно, им нужно помогать развивать свой потенциал", - подчеркнул Мутко.
Чемпионат мира завершится в Будапеште 30 июля.