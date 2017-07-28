Чупков: российских пловцов должно было "прорвать", и это случилось на ЧМ

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БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Российских пловцов рано или поздно должно было "прорвать", и это наконец произошло на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом журналистам после победы на 200 м брассом рассказал российский пловец Антон Чупков.
Чупков установил в финале рекорд чемпионатов мира, показав результат 2 минуты 6,96 секунды. Несколькими минутами раньше чемпионом мира стал Евгений Рылов, завоевавший для мужской сборной первое с 2003 года золото ЧМ (на 200 м на спине), еще один россиянин Климент Колесников стал четвертым, но с юниорским рекордом мира. Серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем завоевала сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных.
"Супер, нас давно должно было "прорвать" и, наконец, это случилось. Парни собрались, мы все-таки русские мужики, поверили в себя и взяли эти медали", - рассказал Чупков.
Спортсмен отметил, что на своей дистанции, на которой был бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, следовал четкой тактике. "Начал спокойно, а прибавлять стал на последнем "полтиннике". Мы с тренером все это обговаривали, - рассказал он. - На Играх я был третьим, но тогда для меня была важна именно медаль, я был на год моложе и, возможно, не так хорошо готов, как сейчас".
Чупков отметил, что в финале он настраивался на золото. "Сейчас в финале я настраивался не только на хороший результат, а на золото. По вчерашнему дню в квалификации понял - "выпал" второй "полтинник", хотя по ощущениям плывешь с одинаковой скоростью. Сегодня это учитывал".
Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.