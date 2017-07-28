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По-королевски: российские пловцы выиграли три золота и серебро за один день ЧМ

Спорт
28 июля, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В общекомандном зачете чемпионата мира сборная России занимает третье место, на ее счету 21 медаль - 11 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых

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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© EPA/Tibor Illyes

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сборная России по плаванию завоевала в пятницу три золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Юлия Ефимова стала пятикратной чемпионкой мира, а Евгений Рылов принес сборной первое золото у мужчин с 2003 года.

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Ефимовой не было равных на дистанции 200 м брассом, Рылову - 200 м на спине. Еще одну высшую награду принес сборной Антон Чупков на дистанции 200 м брассом. Серебро завоевала в эстафете 4x200 м вольным стилем команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных.

Соревнования по плаванию еще не завершены, а российская сборная уже повторила свой результат по количеству золотых наград на чемпионатах мира с 2003 года. После этого россиянам не удавалось завоевать такое количество медалей высшего достоинства. Больше - по 4 золота - выигрывала только сборная СССР на чемпионатах 1978 и 1982 годов и команда России в 1994 году.

Рылов кайфовал

Первое золото за день и в целом на плавательном турнире выиграл для сборной России Рылов. Уроженец Новотроицка Оренбургской области стал первым за 14 лет россиянином, выигравшим золото на чемпионате мира. В последний раз это удавалось Александру Попову, который в 2003 году выиграл две высшие награды. Еще один россиянин Климент Колесников стал четвертым, установив новый юниорский рекорд мира (1 минута 55,14 секунды).

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Как оказалось, Рылов испытывает проблемы с плечом, на лечение которого, по его же словам, может уйти до четырех месяцев, и вообще мог не выйти на дистанцию. "Я отказался от 50, 100 метров, тренер сказал - успокойся, он вообще сказал, что можно сняться. Решили тогда действовать так - блокада (уколы блокады - прим. ТАСС). Единственная боль была психологическая", - признался 20-летний спортсмен.

"Я планировал проплыть "по кайфу", вот и все. Кайфанул!", - отметил он.

Министр спорта страны Павел Колобков назвал победу исторической, а комментарий вице-премьера РФ Виталия Мутко получился пророческим. "Молодец, он шел к этой победе все последние годы, от души поздравляю и надеюсь, что его блестящий финал, его золото, добытое несмотря на травму плеча, вдохновит всю сборную наших пловцов на этом чемпионате", - как в воду глядел Мутко.

Ефимова нацеливается на олимпийское золото

Второе золото принесла сборной Ефимова, причем сделала это более чем уверенно - россиянка, показавшая результат 2 минуты 19,64 секунды, опередила финишировавших следом американку Бетани Галат и китаянку Ши Цзиньлинь более, чем на две секунды. Ефимова завоевала пятое золото чемпионатов мира и обошла по этому показателю нынешнего президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, который приносил сборной СССР по две награды высшего достоинства на чемпионатах 1978 и 1982 годов. Больше наград только у Попова - 6. Россиянка стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.

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Мутко и Колобков не скрывали своего восторга. "Умница, она должна была это сделать и сделала. Спортсменка высочайшего уровня, - подчеркнул Мутко. - Сколько бы разговоров вокруг Юли ни шло, надо понимать - это большой спорт, все хотят выигрывать, но не все умеют это делать так, как она - на два корпуса впереди соперниц", - заявил Мутко.

"Это была фантастическая и долгожданная победа Юли, мы все очень ждали ее и не могли не волноваться, - отметил Колобков. - И все-таки она доказала - она королева на своей дистанции, и выиграла она чемпионат мира с королевским отрывом - с преимуществом в два корпуса".

Сама же Ефимова посетовала на то, что не смогла установить мировой рекорд. "Пятикратная чемпионка мира это звучит, теперь идем за олимпийскими медалями", - также заявила она.

Прорвало

Следом блистал Чупков. В финале бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года установил рекорд чемпионатов мира - 2 минуты 6,96 секунды. А уже в следующем заплыве серебро сборной принесла эстафетная команда (7 минут 02,68 секунды), которая уступила только сборной Великобритании (7.01,70).

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"Супер, нас давно должно было "прорвать" и, наконец, это случилось. Парни собрались, мы все-таки русские мужики, поверили в себя и взяли эти медали", - прокмментировал успехи сборной Чупков. "Хочу сказать, что российские пловцы сделали для нас этот день на чемпионате мира в Будапеште просто феерическим!", - признался Колобков.

"Молодцы, ребята реализуют себя, свой потенциал, который копился годами, - резюмировал Мутко. - А впереди еще не одно их выступление. Надо понимать, спорт высших достижений - это большой труд, и его результат - вот эти медали".

Еще два россиянина по итогам пятницы квалифицировались в финальный заплыв - Дарья Устинова на дистанции 200 м на спине и Владимир Морозов на дистанции 50 м вольным стилем. Решающие заплывы пройдут в субботу.

В общекомандном зачете чемпионата мира сборная России занимает третье место, на ее счету 21 медаль - 11 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых. Первое место занимает команда Китая (12-11-6), на второй строчке расположились спортсмены из США (11-12-8).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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