Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем чемпионата России со "Спартаком"

ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий санкт- петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем четвертого тура чемпионата России с московским "Спартаком". Об этом сообщается на официальном сайте "Зенита".

В середине июля стало известно, что Кержаков завершил карьеру футболиста и занял должность координатора команд в клубной академии санкт-петербургского клуба. Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил ТАСС, что клуб устроит форварду торжественные проводы.

"Перед игрой со "Спартаком" клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой", - говорится в сообщении.

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 6 августа в Санкт- Петербурге.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, всего он забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России.