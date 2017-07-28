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Медведев поздравил российских пловцов с победами на чемпионате мира

Спорт
28 июля, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Премьер-министр РФ направил поздравления также в адрес тренерского состава российской сборной

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских пловцов Евгения Рылова, Юлию Ефимову и Антона Чупкова с победами на чемпионате мира по водным видам спорта.

Как сообщили в пресс-службе правительства, глава кабинета министров также отметил выступление сборной России в мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем, которая завоевала серебро на чемпионате мира в Будапеште.

Медведев направил поздравления и в адрес тренерского состава российской сборной.

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