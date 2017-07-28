Сборная России завоевала пять золотых медалей в 10-й день Сурдлимпийских игр

ТАСС, 28 июля. Россияне завоевали пять золотых, три серебряные и девять бронзовых медалей в 10-й соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Чемпионами Игр стали Ксения Головина в беге на 200 м, Юлия Абубякирова в беге на 800 м, Максим Куликов в десятиборье, Артемий Карпов и Алена Соболева в микст- турнире в бадминтоне, Дарья Булавина в стрельбе из винтовки на дистанции 50 м из положения лежа.

Серебряными призерами стали мужская сборная России по гандболу, Степан Айвазян и Дарья Науменко-Кравченко в парном тхэквондо пумсе, Полина Смирнова в одиночном разряде в теннисе.

Бронзу завоевали Анджела Алемсейтова в тройном прыжке в легкой атлетике, Валерий Антонов и Михаил Ефремов в парном турнире в бадминтоне, Шохзод Гуломзода в личном разряде в бадминтоне, Юлия Овчинникова и Степан Айвазян в индивидуальном тхэквондо пумсе, женская и мужская сборные России по тхэквондо пумсе в командных соревнованиях, Егор Панюшкин в одиночном разряде в теннисе, мужская сборная России по волейболу.

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете соревнований (74 золотых, 51 серебряная, 55 бронзовых медалей). Второй идет сборная Украины (19-31-34). Третье место занимает команда Южной Кореи (15-16-12).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды. Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.