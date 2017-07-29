Традиционный День спорта пройдет в субботу в столичных Лужниках

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Традиционный фестиваль "День спорта в Лужниках" пройдет в субботу в главном спортивном комплексе столицы. В рамках мероприятий в Лужниках разместятся 60 спортивно-развлекательных площадок.

Ежегодный День спорта пройдет в Лужниках уже в 12-й раз, в программе - соревнования как по экстремальным и боевым видам, так и традиционным, участники смогут попробовать себя в баскетболе, футболе, настольном теннисе, шахматах, городках. В субботу в Лужниках пройдет чемпионат мира по воркауту (выполнение различных упражнений на уличных спортивных площадках), в котором примут участие более 65 спортсменов из 50 стран. В рамках соревнований пройдут мастер-классы для всех желающих, будет также работать площадка для паркура и трикинга.

В зоне экстремальных видов построен городок для велосипедистов, поклонники мотоспорта смогут принять участие или стать зрителями соревнований по квадрокроссу, эндурокроссу и экстремальных мотошоу. В отдельных павильонах будет организовано катание на самокатах и роликах.

В рамках праздника - финал чемпионата России по баскетболу 3х3, который признан олимпийским видом спорта, в соревнованиях примут участие более 500 команд. Зрители смогут познакомиться с членами сборных России по баскетболу 3х3. Поклонники самой популярной игры с мячом получат возможность принять участие в "Дне московского футбола", где пройдут соревнования по дворовому футболу, а также футбольному фристайлу.

Отдельная зона будет выделена для фестивалей граффити и брейк-данса. В программе праздника - турнир по смешанным единоборствам и показательные выступления по реслингу.

Мероприятие будет проходить в Лужниках с 11 до 19 часов.