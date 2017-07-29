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Челябинск, Чебоксары и Смоленск хотят принять чемпионат России по легкой атлетике - 2018

Спорт
29 июля, 8:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как рассказала ТАСС вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юлия Тарасенко, решение о месте проведения турнира будет принято в конце года

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Спортсмены во время финального забега на дистанции 5000 м среди мужчин на чемпионате России по легкой атлетике - 2017 в Жуковском

Спортсмены во время финального забега на дистанции 5000 м среди мужчин на чемпионате России по легкой атлетике - 2017 в Жуковском

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Челябинск, Чебоксары и Смоленск являются тремя претендентами на проведение в 2018 году летнего чемпионата России по легкой атлетике. Об этом сообщила ТАСС вице- президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко.

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В минувшую пятницу после завершения первого соревновательного дня чемпионата России в Жуковском состоялось очередное заседание президиума ВФЛА.

"На президиуме в том числе обсуждался предварительный календарь соревнований на следующий сезон, - рассказала Тарасенко. - Так, на летний чемпионат России 2018 года претендуют Чебоксары, Челябинск и Смоленск".

"Решение о месте проведения этого турнира будет принято в конце года. Нужно сделать полный анализ возможностей этих городов. Речь идет также о расселении, транспортных расходах и так далее. Будут подготовлены соответствующие справки по каждому городу, а президиум после изучения этих документов примет окончательное решение", - отметила собеседница агентства.

Местом проведения чемпионата России - 2017 стал подмосковный Жуковский, два предыдущих первенства страны проходили в Чебоксарах.

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