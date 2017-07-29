Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского "Арсенала"

ТАСС, 29 июля. Бывший нападающий московских "Спартака" и "Торпедо" Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского футбольного клуба "Арсенал". Об сообщает пресс- служба команды.

В "Арсенале" Рудаков будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и детско-юношеского футбола.

После двух туров чемпионата России "Арсенал" с тремя очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч туляки проведут в субботу на выезде с казанским "Рубином".