Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского "Арсенала"

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ТАСС, 29 июля. Бывший нападающий московских "Спартака" и "Торпедо" Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского футбольного клуба "Арсенал". Об сообщает пресс- служба команды.
В "Арсенале" Рудаков будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и детско-юношеского футбола.
После двух туров чемпионата России "Арсенал" с тремя очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч туляки проведут в субботу на выезде с казанским "Рубином".