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ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программы

Спорт
29 июля, 10:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Стратегия рассчитана на четыре года, она определяет общее развитие антидопинговой деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики

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Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова

Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на пятничном заседании утвердил стратегию развития антидопинговой программы, которую ВФЛА будет реализовать в ближайшие четыре года. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

"Стратегия развития антидопинговой программы ВФЛА рассчитана на четыре года - с 2017-го по 2020-й, - заметила Иконникова. - Она определяет общее развитие антидопинговой деятельности федерации. В ней отражается работа с разными целевыми группами: с детьми и юношами, кандидатами в национальные сборные, членами сборных, персоналом. Большое внимание уделяется антидопинговому сотрудничеству с региональными федерациями, взаимодействию со средствами массовой информации".

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"Наша стратегия - это не строгий комплекс заранее утвержденных мероприятий, которые нужно неукоснительно реализовывать и зацикливаться только на них, - продолжила собеседница агентства. - Нами обозначено определенное направление, в рамках которого по мере возможностей и в зависимости от обладания определенными людскими и материальными ресурсами будут реализовываться какие-то конкретные задачи. В первую очередь, конечно, нам важна образовательная деятельность".

Иконникова считает, что принятие стратегии является очень важным шагом в деятельности ВФЛА. "Теперь мы сможем вести систематическую антидопинговую работу, постараемся максимально охватить всю аудиторию, - считает собеседница агентства. - Мы не должны зацикливаться на работе только с национальной сборной, члены которой уже хорошо разбираются в антидопинговых вопросах. Нужно заниматься детским спортом".

"Наша стратегия предварительно получила высокую оценку Российского антидопингового агентства и независимых экспертов Всемирного антидопингового агентства, которые сейчас работают в Москве", - подытожила антидопинговый координатор ВФЛА.

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