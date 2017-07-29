Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии

ТАСС, 29 июля. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 20-летнего мужчины, который в ночь на субботу был найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по республике. Источник агентства в правоохранительных органах региона уточнил, что жертвой стал известный борец Юрий Власко.

"Сегодня ночью на берегу Байкала возле села Горячинска было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - сообщили в управлении.

Юрий Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 96 килограммов.