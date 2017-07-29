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Россиянин Тарасевич вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м на спине

Спорт
29 июля, 11:12 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 29, июля. /ТАСС

Другой россиянин Климент Колесников не смог преодолеть квалификацию

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Григорий Тарасевич

Григорий Тарасевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянин Григорий Тарасевич квалифицировался в полуфинал на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Тарасевич финишировал на втором месте в своем заплыве и показал восьмое общее время с результатом 24,88 секунды.

Другой россиянин Климент Колесников не сумел выйти в полуфинал. В своем заплыве он стал шестым и показал итоговый 17-й результат (25,23).

С лучшим временем в полуфинал вышел японец Дзюня Кога (24,54).

Полуфиналы в плавании на 50 метров на спине среди мужчин пройдут позднее в субботу, финал - в воскресенье.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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