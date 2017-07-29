Футболисты "Спартака" Адриано и Самедов вернулись в общую группу

ТАСС, 29 июля. Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Александр Самедов восстановились после травм и вернулись в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее бразильский нападающий не попал в заявку "Спартака" на выездной матч второго тура чемпионата страны с "Уфой" (0:0). Самедов получил травму во время Кубка конфедераций и пропустил первые две встречи чемпионата.

"Спартак" проведет свой следующий матч 31 июля в Москве против "Краснодара".