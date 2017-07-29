Фестиваль "День спорта" открылся в Лужниках

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МОСКВА, 29 июля /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Традиционный ежегодный фестиваль "День спорта" открыт в московском спорткомплексе "Лужники".
Праздник проходит в Москве в 12-й раз. В рамках мероприятия на всей территории олимпийского комплекса разместили 60 спортивных и развлекательных площадок.
В программу праздника также входят проведение "Московского дня футбола", баскетбольного форума "Экспо- Баскет" и турнира по смешанным боевым единоборствам (ММА) Fight Nights.
В торжественных мероприятиях примут участие известные спортивные функционеры, спортсмены и популярные артисты.
На специальных площадках пройдут соревнования по велосипедному спорту (mountain bike, BMX и другие), воркауту, шахматам, настольному хоккею и др.