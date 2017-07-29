Фестиваль "День спорта" открылся в Лужниках

МОСКВА, 29 июля /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Традиционный ежегодный фестиваль "День спорта" открыт в московском спорткомплексе "Лужники".

Праздник проходит в Москве в 12-й раз. В рамках мероприятия на всей территории олимпийского комплекса разместили 60 спортивных и развлекательных площадок.

В программу праздника также входят проведение "Московского дня футбола", баскетбольного форума "Экспо- Баскет" и турнира по смешанным боевым единоборствам (ММА) Fight Nights.

В торжественных мероприятиях примут участие известные спортивные функционеры, спортсмены и популярные артисты.

На специальных площадках пройдут соревнования по велосипедному спорту (mountain bike, BMX и другие), воркауту, шахматам, настольному хоккею и др.