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Фестиваль "День спорта" открылся в Лужниках

Спорт
29 июля, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В рамках мероприятия на всей территории олимпийского комплекса разместили 60 спортивных и развлекательных площадок

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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 июля /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Традиционный ежегодный фестиваль "День спорта" открыт в московском спорткомплексе "Лужники".

Праздник проходит в Москве в 12-й раз. В рамках мероприятия на всей территории олимпийского комплекса разместили 60 спортивных и развлекательных площадок.

В программу праздника также входят проведение "Московского дня футбола", баскетбольного форума "Экспо- Баскет" и турнира по смешанным боевым единоборствам (ММА) Fight Nights.

В торжественных мероприятиях примут участие известные спортивные функционеры, спортсмены и популярные артисты.

На специальных площадках пройдут соревнования по велосипедному спорту (mountain bike, BMX и другие), воркауту, шахматам, настольному хоккею и др.

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