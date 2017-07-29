Футболист Тимофеев: победы к "Спартаку" в текущем сезоне еще придут

Создатель исчезающего спрея для судей требует от ФИФА $35 млн за его использованиеСпорт 29 июля, 13:10
Участники конкурса "Мы строим мост": капитан дальнего плавания Владимир ПономаревОбщество 29 июля, 13:00
Каррера: футболисты "Краснодара" способны бороться за победу в чемпионате РоссииСпорт 29 июля, 12:53
БК "Химки" будет принимать матчи Евролиги сезона-2017/18 на "Арене-Мытищи"Спорт 29 июля, 12:49
Каррера: не все футболисты "Спартака" отошли от успехов прошлого сезонаСпорт 29 июля, 12:48
Открытие АрМИ-2017. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 29 июля, 12:48
Каррера: "Спартаку" нужны качественные усиления перед Лигой чемпионовСпорт 29 июля, 12:45
Гуляев: футбол в РФ - это народный вид спорта, ему нужно уделять максимум вниманияСпорт 29 июля, 12:43
Каррера: футболист "Спартака" Таски пропустит матч с "Краснодаром" из-за поврежденияСпорт 29 июля, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" продолжает идти вперед, несмотря на две ничьи на старте сезона чемпионата России, победы к команде еще придут.
Таким мнение с журналистами поделился полузащитник красно-белых Артем Тимофеев.
Действующий чемпион страны начал новый сезон Российской футбольной премьер-лиги с двух гостевых ничьих - с "Динамо" (2:2) и "Уфой" (0:0). Свой следующий матч команда проведет дома против "Краснодара".
"Игра для нас будет тяжелая. Это организованная команда, но мы будем играть только на победу, так как в первых двух матчах у нас были ничьи", - сказал Тимофеев.
"Я не понимаю тех, кто нагнетает ситуацию из-за отсутствия побед. В прессы пишут заголовки. У нас все хорошо, продолжаем идти вперед, победы придут", - добавил он.
Также Тимофеев рассказал, что капитан команды Денис Глушаков поддержал его перед первой игрой в стартовом составе команды.
"Эмоции перед игрой с "Уфой" зашкаливали, это был мой первый матч в основном составе. Естественно обрадовался, даже немного затрясло. Перед игрой ко мне подошел Денис Глушаков и поддержал, сказал, чтобы я ничего не боялся. У нас в команде хорошая атмосфера, все друг друга поддерживают", - отметил Тимофеев.