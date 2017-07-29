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Футболист Тимофеев: победы к "Спартаку" в текущем сезоне еще придут

Спорт
29 июля, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Полузащитник красно-белых рассказал, что капитан команды Денис Глушаков поддержал его перед первой игрой в стартовом составе команд

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" продолжает идти вперед, несмотря на две ничьи на старте сезона чемпионата России, победы к команде еще придут.

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Таким мнение с журналистами поделился полузащитник красно-белых Артем Тимофеев.

Действующий чемпион страны начал новый сезон Российской футбольной премьер-лиги с двух гостевых ничьих - с "Динамо" (2:2) и "Уфой" (0:0). Свой следующий матч команда проведет дома против "Краснодара".

"Игра для нас будет тяжелая. Это организованная команда, но мы будем играть только на победу, так как в первых двух матчах у нас были ничьи", - сказал Тимофеев.

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"Я не понимаю тех, кто нагнетает ситуацию из-за отсутствия побед. В прессы пишут заголовки. У нас все хорошо, продолжаем идти вперед, победы придут", - добавил он.

Также Тимофеев рассказал, что капитан команды Денис Глушаков поддержал его перед первой игрой в стартовом составе команды.

"Эмоции перед игрой с "Уфой" зашкаливали, это был мой первый матч в основном составе. Естественно обрадовался, даже немного затрясло. Перед игрой ко мне подошел Денис Глушаков и поддержал, сказал, чтобы я ничего не боялся. У нас в команде хорошая атмосфера, все друг друга поддерживают", - отметил Тимофеев.

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