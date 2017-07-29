Презентация сборной России в преддверии Евробаскета-2017 состоялась в Москве

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Презентация сборной России по баскетболу, которой предстоит в сентябре сыграть на чемпионате Европы, состоялась в рамках форума "Экспо-Баскет". На презентацию национальной команды пришли порядка двух тысяч человек.

"Мы рады видеть такое количество болельщиков, пришедших поддержать нас на этом нелегком пути, который нам предстоит пройти. Моя жена была впечатлена всем этим "хайпом", а это о многом говорит", - сказал главный тренер команды Сергей Базаревич.

Под аплодисменты болельщиков на корт выходили: Алексей Швед, Евгений Бабурин, Виталий Фридзон, Владимир Ивлиев, Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Антон Пушков, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Максим Корюшкин, Андрей Воронцевич, Станислав Ильницкий, Дмитрий Кулагин, Вячеслав Зайцев, Михаил Кулагин, Никита Курбанов. В окончательную заявку сборной на Евробаскет войдут 12 баскетболистов.

На презентации присутствовал бывший главный тренер российской сборной Дэвид Блатт, под руководством которого сборная выиграла чемпионат Европы 2007 года. "Я желаю удачи сборной России, которая всегда будет занимать большое место в моем сердце", - сказал Блатт ТАСС.

Как сообщил Фридзон, за сборную России будет болеть хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин: "Прихать в Турцию он не сможет - у него будет серьезная предсезонка. Но он сказал, что будет смотреть матчи и болеть за нас", - сказал Фридзон.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.