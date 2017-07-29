Каррера: футболист "Спартака" Таски пропустит матч с "Краснодаром" из-за повреждения

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Все футболисты "Спартака", кроме защитника Сердара Таски, готовы сыграть в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Встреча пройдет 31 июля в Москве.
"Все ребята готовы сыграть против "Краснодара", кроме Сердара Таски, у которого проблемы со стопой, он пропустит матч. Что касается всех сообщений о его уходе, то пока это все слухи, он с нами. Есть возможность - да, так как на него есть спрос, но остальное спрашивать лучше у руководства", - сказал Каррера.
"Что касается Марио Пашалича - пока у нас его нет. На данный момент он игрок "Челси". Я смогу оценить его только тогда, когда он приедет", - заявил специалист.
После двух туров чемпионата России "Спартак" идет на 10-м месте. В активе действующего чемпиона страны два очка.