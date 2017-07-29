Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каррера: футболист "Спартака" Таски пропустит матч с "Краснодаром" из-за повреждения

Спорт
29 июля, 12:39 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 29, июля. /ТАСС

Главный тренер "Спартака" также сообщил, что договоренность о переходе Марио Пашалича из "Челси" пока не достигнута

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сердар Таски (справа)

Сердар Таски (справа)

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Все футболисты "Спартака", кроме защитника Сердара Таски, готовы сыграть в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Смотрите также
Александр Самедов

Футболисты "Спартака" Адриано и Самедов вернулись в общую группу

Встреча пройдет 31 июля в Москве.

"Все ребята готовы сыграть против "Краснодара", кроме Сердара Таски, у которого проблемы со стопой, он пропустит матч. Что касается всех сообщений о его уходе, то пока это все слухи, он с нами. Есть возможность - да, так как на него есть спрос, но остальное спрашивать лучше у руководства", - сказал Каррера.

"Что касается Марио Пашалича - пока у нас его нет. На данный момент он игрок "Челси". Я смогу оценить его только тогда, когда он приедет", - заявил специалист.

После двух туров чемпионата России "Спартак" идет на 10-м месте. В активе действующего чемпиона страны два очка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии
2
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
3
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
МЧС предупредило о 35-градусной жаре в Подмосковье
7
Потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз полностью ушел под воду
Темы дня
Новости партнеров
Реклама