Гуляев: футбол в РФ - это народный вид спорта, ему нужно уделять максимум внимания

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МОСКВА, 29 июля /ТАСС/. Футбол является народным видом спорта в России, для занятий им необходимо создавать максимально комфортные условия в стране. Такое мнение журналистам высказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
"Мы всегда с удовольствием проводим такой праздник, как "Московский день футбола", в этом году заявились порядка 450 команд, - сказал Гуляев. - Москвичи всегда любили футбол и играли в него. Футбол в нашей стране - это народный вид спорта, ему нужно уделять максимум внимания, и делать занятия им максимально комфортными".
"Московский день футбола" проходит в Москве в субботу в рамках традиционного фестиваля "День спорта".