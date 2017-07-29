БК "Химки" будет принимать матчи Евролиги сезона-2017/18 на "Арене-Мытищи"

ТАСС, 29 июля. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" будет играть домашние матчи Евролиги в сезоне-2017/18 на "Арене-Мытищи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Химки" добились права участвовать в Евролиге в следующем сезоне благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17, где подмосковный клуб в трех матчах уступил столичному ЦСКА.

"Переезд в Мытищи - мера вынужденная, - сказал генеральный директор "Химок" Павел Астахов. - Мы бы с удовольствием остались в Химках и проводили домашние матчи Евролиги в нашем любимом баскетбольном центре, но, к сожалению, он не соответствует регламенту турнира в плане вместимости. Необходимо минимум пять тысяч человек, и даже стадион "Динамо" в Крылатском не отвечает этим требованиям, так как эта арена вмещает чуть больше четырех тысяч".

"Химки" - все же команда Московской области, а в нашем регионе всего три арены, которые соответствуют требованиям регламента Евролиги, - продолжил Астахов. - Это ледовые арены в Подольске, Балашихе и Мытищах. В результате мы остановились на Мытищах, так как "Арена-Мытищи" - один из самых современных и комфортных стадионов в Московской области, который, к тому же, ближе всего расположен к Химкам. В Мытищах есть детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва, поэтому этот город тоже имеет баскетбольные традиции".

"Безусловно, это решение далось нам непросто, и мы понимаем, что оно понравится не всем болельщикам, однако если бы мы могли остаться в Химках, то с удовольствием это сделали. Могу заверить, что со своей стороны мы обеспечим болельщиков транспортом и будем делать то же, что и два года назад с ареной в Крылатском. От баскетбольного центра и метро Медведково будут ходить автобусы и маршрутки. Постараемся сделать так, чтобы всем было комфортно, и никто не испытывал неудобств", - добавил Астахов.

"Арена-Мытищи" в одноименном городе вмещает порядка семи тысяч зрителей. Ранее арена была домашним стадионом для хоккейного клуба "Атлант".