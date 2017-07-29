Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

БК "Химки" будет принимать матчи Евролиги сезона-2017/18 на "Арене-Мытищи"

Спорт
29 июля, 12:49 дата обновления: 29 июля, 13:06 UTC+3 ТАСС

Ранее арена была домашним стадионом для хоккейного клуба "Атлант"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 29 июля. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" будет играть домашние матчи Евролиги в сезоне-2017/18 на "Арене-Мытищи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Химки" добились права участвовать в Евролиге в следующем сезоне благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17, где подмосковный клуб в трех матчах уступил столичному ЦСКА.

"Переезд в Мытищи - мера вынужденная, - сказал генеральный директор "Химок" Павел Астахов. - Мы бы с удовольствием остались в Химках и проводили домашние матчи Евролиги в нашем любимом баскетбольном центре, но, к сожалению, он не соответствует регламенту турнира в плане вместимости. Необходимо минимум пять тысяч человек, и даже стадион "Динамо" в Крылатском не отвечает этим требованиям, так как эта арена вмещает чуть больше четырех тысяч".

Смотрите также

Бывший тренер "Локомотива-Кубани" Барцокас возглавил БК "Химки"

Блатт заявил, что не ведет переговоры с БК ЦСКА и "Химками"

"Химки" - все же команда Московской области, а в нашем регионе всего три арены, которые соответствуют требованиям регламента Евролиги, - продолжил Астахов. - Это ледовые арены в Подольске, Балашихе и Мытищах. В результате мы остановились на Мытищах, так как "Арена-Мытищи" - один из самых современных и комфортных стадионов в Московской области, который, к тому же, ближе всего расположен к Химкам. В Мытищах есть детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва, поэтому этот город тоже имеет баскетбольные традиции".

"Безусловно, это решение далось нам непросто, и мы понимаем, что оно понравится не всем болельщикам, однако если бы мы могли остаться в Химках, то с удовольствием это сделали. Могу заверить, что со своей стороны мы обеспечим болельщиков транспортом и будем делать то же, что и два года назад с ареной в Крылатском. От баскетбольного центра и метро Медведково будут ходить автобусы и маршрутки. Постараемся сделать так, чтобы всем было комфортно, и никто не испытывал неудобств", - добавил Астахов.

"Арена-Мытищи" в одноименном городе вмещает порядка семи тысяч зрителей. Ранее арена была домашним стадионом для хоккейного клуба "Атлант".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии
2
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
3
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
МЧС предупредило о 35-градусной жаре в Подмосковье
7
Потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз полностью ушел под воду
Темы дня
Новости партнеров
Реклама