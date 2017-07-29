Дружинин не сумел выйти в финал ЧМ в плавании на 1500 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Российский пловец Илья Дружинин не смог выйти в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Дружинин показал 13-е общее время с результатом 15 минут 3,05 секунды.

С лучшим временем в финал вышел украинец Михаил Романчук (14.44,31).

Финал в плавании на 1500 метров вольным стилем среди мужчин пройдет в воскресенье.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.