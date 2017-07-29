Дружинин не сумел выйти в финал ЧМ в плавании на 1500 м вольным стилем

Австралийка Иффланд стала чемпионкой мира в хайдайвингеСпорт 29 июля, 14:38
Российские ватерполисты заняли восьмое место на чемпионате мира в БудапештеСпорт 29 июля, 14:15
Трое россиянин пострадали при пожаре в отеле в ТурцииПроисшествия 29 июля, 14:11
Казань или Сочи могут принять Всемирные игры 2025 годаСпорт 29 июля, 13:56
Ди Реста заменил почувствовавшего недомогание Массу в "Уильямсе" на Гран-при ВенгрииСпорт 29 июля, 13:44
Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдемСпорт 29 июля, 13:35
Блатт надеется вернуться в НБА в качестве главного тренера в 2018 годуСпорт 29 июля, 13:26
Рябков: российский ответ на санкции США восстанавливает баланс между сторонамиПолитика 29 июля, 13:25
Власти Гамбурга: устроивший резню мужчина является исламистомМеждународная панорама 29 июля, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Российский пловец Илья Дружинин не смог выйти в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Дружинин показал 13-е общее время с результатом 15 минут 3,05 секунды.
С лучшим временем в финал вышел украинец Михаил Романчук (14.44,31).
Финал в плавании на 1500 метров вольным стилем среди мужчин пройдет в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.