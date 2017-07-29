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Дружинин не сумел выйти в финал ЧМ в плавании на 1500 м вольным стилем

Спорт
29 июля, 13:11 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 29, июля. /ТАСС

С лучшим временем в финал вышел украинец Михаил Романчук

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БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Российский пловец Илья Дружинин не смог выйти в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

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Сборная России вышла в финал ЧМ в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем

Дружинин показал 13-е общее время с результатом 15 минут 3,05 секунды.

С лучшим временем в финал вышел украинец Михаил Романчук (14.44,31).

Финал в плавании на 1500 метров вольным стилем среди мужчин пройдет в воскресенье.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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