Мутко: Учитель начинает съемки фильма о Стрельцове

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский режиссер Алексей Учитель начинает работу над фильмом, который будет посвящен легенде советского футбола Эдуарду Стрельцову. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Идею создания фильма о Стрельцове - нашем великом футболисте, горячо любимом болельщиками, выдвинул сам Учитель и ряд сценаристов, конечно, она была поддержана, - рассказал Мутко. - Мы ознакомились со сценарием, он оказался очень интересным, мы приступили к реализации этой задумки, и процесс пошел, съемки начнутся совсем скоро".

Мутко сообщил, что фильм будет художественным. "Кто будет играть самого Стрельцова, я пока не скажу - этот вопрос в ведении режиссера, - сообщил Мутко. - Сейчас рассматривается вопрос о финансовой поддержке проекта. Хотели бы успеть, чтобы съемки завершились к чемпионату мира [2018]".

Как напомнил Мутко, к чемпионату мира по футболу 2018 года снимается еще один фильм. "Параллельно идут съемки фильма Данилы Козловского "Тренер", там очень интересный сюжет об игроке сборной России, который завершает работу, становится тренером. Это фильм о судьбе тренера, о судьбе команды, о становлении фанатского движения. Фильм очень правдивый, он должен выйти к старту чемпионата мира - 2018".

Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970). 21 июля 2017 года в Москве прошел ряд мероприятий, приуроченные к 80-летию со дня рождения Стрельцова.

Стрельцов скончался на 54-м году жизни 22 июля 1990 года в Москве.