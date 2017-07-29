Блатт надеется вернуться в НБА в качестве главного тренера в 2018 году

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МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт надеется вернуться работать в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) в 2018 году. Об этом он сообщил ТАСС.
Блатт в 2014 году возглавил клуб НБА "Кливленд" и в первый же сезон дошел с ним до финала, где уступил "Голден Стэйт", но в январе 2016 года был отправлен в отставку, после чего возглавил турецкий клуб "Дарюшшафака".
"У меня закончился контракт с турецким клубом, были серьезные предложения от других команд, но я решил продлить контракт на год с "Дарюшшафакой". Дело в том, что я хочу через сезон вернуться в НБА, возглавить какой-нибудь клуб. Поэтому не хочу связывать себя обязательствами и долгосрочными отношениями с европейскими командами", - сказал Блатт.
Блатт является первым иностранцем, получившим звание заслуженного тренера России. Под его руководством национальная сборная выиграла чемпионат Европы 2007 года и завоевала бронзовые награды на Олимпиаде 2012 года.