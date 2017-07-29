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Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдем

Спорт
29 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам президента Федерации спортивной борьбы России, несколько дней назад он виделся с Власко на спортивной базе в Новогорске во время отбора к юниорскому первенству мира

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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает нелюдем убийцу 20-летнего борца сборной России Юрия Власко, чье тело было найдено в ночь на субботу на берегу Байкала в Бурятии. Об этом Мамиашвили рассказал ТАСС.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по республике, тело молодого человека с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранениями было обнаружено возле села Горячинска. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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"Отнять жизнь у 20-летнего мальчика, у которого вся жизнь впереди была, который был радостью для родных и близких, счастьем родителей... Я не понимаю, это просто нелюдь какой-то, в голове не укладывается, - рассказал Мамиашвили. - Юра был открытым, честным, мощным и светлым парнем без тени агрессии, душа команды, настоящий русский большой сильный парень с понятными целями и задачами".

Как рассказал Мамиашвили, несколько дней назад он виделся с Власко на спортивной базе в Новогорске во время отбора к юниорскому первенству мира. "Видел его недавно, жалко он отобраться на чемпионат не смог. Он четко и спокойно шел к своей цели, переехал в Красноярск, где смог попасть в школу нашего знаменитого тренера Дмитрия Миндиашвили, самореализовывался ежедневно, кропотливо. И я не понимаю, что могло произойти, я не знаю, что с нами со всеми происходит, что происходит с этим миром".

Мамиашвили подчеркнул, что Федерация спортивной борьбы России окажет помощь семье погибшего. "Мы окажем всю возможную поддержку его семье, мы скорбим вместе с ней. Юра - наша часть, самая светлая и чистая".

Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 килограммов, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе.

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