Ди Реста заменил почувствовавшего недомогание Массу в "Уильямсе" на Гран-при Венгрии

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бразильский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Фелипе Масса из-за недомогания не сможет продолжить участие в Гран-при Венгрии, его заменит резервный пилот коллектива 31-летний шотландец Пол ди Реста. Об этом сообщает пресс-служба команды.
36-летний Масса почувствовал себя плохо в пятницу после второй свободной практики Гран-при Венгрии. В субботу утром перед третьими свободными заездами он прошел медицинское обследование, по итогам которого был допущен к участию в практике. Однако после ее завершения было объявлено, что Массу в дальнейших сессиях Гран-при Венгрии заменит ди Реста.
Шотландец дебютировал в "Формуле-1" в 2011 году в составе "Форс Индии", в которой выступал три сезона, заработав 121 очко. В 2016 году он подписал контракт резервного пилота с "Уильямс".