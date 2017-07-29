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Казань или Сочи могут принять Всемирные игры 2025 года

Спорт
29 июля, 13:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Официально прием заявок от стран начнется в 2018 году

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Казань

Казань

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сочи или Казань в 2025 году могут стать местом проведения Всемирных игр по неолимпийским видам спорта. Об этом ТАСС сообщил президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС) Дмитрий Мотин, который в субботу в польском Вроцлаве обсудил с руководством Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) возможность подачи российской стороной заявки на проведение этих соревнований.

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Заинтересованность в проведении Всемирных игр 2025 года также высказывали Южная Корея и Китай. Официально прием заявок от стран начнется в 2018 году.

"Субъектом отношений с IWGA является наш комитет, поэтому заявочная кампания будет идти через нас. Что касается городов, которые могут принять соревнования, то практика показывает, что ими не могут быть столицы государств", - сказал Мотин.

"В крупных городах Игры, которые обычно проходят достаточно компактно, могут раствориться. Поэтому в условиях Москвы или Санкт-Петербурга провести их будет проблематично, в том числе по причине удаленности спортивных объектов друг от друга", - добавил он.

"Возможность есть"

Вторым условием проведения Всемирных игр, по словам Мотина, является наличие в городах уже готовой спортивной инфраструктуры. "Если мы говорим о России, то готовые объекты находятся в Сочи, Казани. Поэтому именно эти города могли бы претендовать на проведение Игр", - отметил собеседник агентства.

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Вместе с тем глава комитета отметил, что пока не обсуждал с руководством Краснодарского края и Татарстана возможность проведения Всемирных игр. "Этой осенью и зимой мы уже поймем, насколько субъектам федерации интересно проведение в 2025 году этих Игр. Президент IWGA нас заверил, что возможность их проведения в нашей стране есть, несмотря на сложную политическую ситуацию вокруг России. Никакого бойкота не будет", - отметил собеседник агентства.

Вроцлав с 20 по 30 июля принимает десятые Всемирные игры, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта-Кларе.

На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Олимпиад в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука.

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