Казань или Сочи могут принять Всемирные игры 2025 года

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МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сочи или Казань в 2025 году могут стать местом проведения Всемирных игр по неолимпийским видам спорта. Об этом ТАСС сообщил президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС) Дмитрий Мотин, который в субботу в польском Вроцлаве обсудил с руководством Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) возможность подачи российской стороной заявки на проведение этих соревнований.
Заинтересованность в проведении Всемирных игр 2025 года также высказывали Южная Корея и Китай. Официально прием заявок от стран начнется в 2018 году.
"Субъектом отношений с IWGA является наш комитет, поэтому заявочная кампания будет идти через нас. Что касается городов, которые могут принять соревнования, то практика показывает, что ими не могут быть столицы государств", - сказал Мотин.
"В крупных городах Игры, которые обычно проходят достаточно компактно, могут раствориться. Поэтому в условиях Москвы или Санкт-Петербурга провести их будет проблематично, в том числе по причине удаленности спортивных объектов друг от друга", - добавил он.
Вторым условием проведения Всемирных игр, по словам Мотина, является наличие в городах уже готовой спортивной инфраструктуры. "Если мы говорим о России, то готовые объекты находятся в Сочи, Казани. Поэтому именно эти города могли бы претендовать на проведение Игр", - отметил собеседник агентства.
Вместе с тем глава комитета отметил, что пока не обсуждал с руководством Краснодарского края и Татарстана возможность проведения Всемирных игр. "Этой осенью и зимой мы уже поймем, насколько субъектам федерации интересно проведение в 2025 году этих Игр. Президент IWGA нас заверил, что возможность их проведения в нашей стране есть, несмотря на сложную политическую ситуацию вокруг России. Никакого бойкота не будет", - отметил собеседник агентства.
Вроцлав с 20 по 30 июля принимает десятые Всемирные игры, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта-Кларе.
На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Олимпиад в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука.