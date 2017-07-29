Баскетболист Кевин Дюрант провел в Индии рекордную по массовости тренировку

ТАСС, 29 июля. Американский игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Кевин Дюрант провел в Нью-Дели мастер-класс, установив Мировой рекорд Гиннесса по самой массовой тренировке. Об этом сообщается на странице лиги в социальной сети Instagram.

Kevin Durant and #RfJrNBA set the new @guinnessworldrecords for the Largest Basketball Lesson #DurantInIndia (repost @nbaindia) Публикация от NBA (@nba) Июл 28 2017 в 11:25 PDT

В тренировке в столице Индии приняло участие 3459 человек.

В регулярном чемпионате-2016/17 Дюрант провел 61 матч, в которых в среднем набирал 25,1 очка и делал 8,2 подбора. В плей-офф провел 15 игр, в которых в среднем набирал по 28,5 очка и был признан самым ценным игроком финала, где его клуб обыграл "Кливленд" со счетом 4-1 в серии.

22 июля в рамках Дня российского бокса на Красной площади в Москве прошла массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко, которая будет включена в Книгу рекордов Гиннесса. В тренировке приняли участие около трех тысяч человек.