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Россияне Стояновский и Ярзуткин с поражения стартовали на ЧМ по пляжному волейболу

Спорт
29 июля, 17:01 UTC+3 ТАСС

В первом матче группового этапа российская пара проиграла австралийцам со счетом 0-2 (19:21, 21:23)

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Артем Ярзуткин и Олег Стояновский (слева направо)

Артем Ярзуткин и Олег Стояновский (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 29 июля. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли австралийцам Кристоферу Макхью и Дэмьену Шуманну в своем первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

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Встреча группы K завершилась со счетом 2-0 (21:19, 23:21) в пользу пары из Австралии. В следующем матче 31 июля Стояновский и Ярзуткин встретятся с представителями Сьерра-Леоне Патриком Ломби и Абу Бакарром Камара.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.

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