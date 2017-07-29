Россияне Стояновский и Ярзуткин с поражения стартовали на ЧМ по пляжному волейболу

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ТАСС, 29 июля. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли австралийцам Кристоферу Макхью и Дэмьену Шуманну в своем первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.
Встреча группы K завершилась со счетом 2-0 (21:19, 23:21) в пользу пары из Австралии. В следующем матче 31 июля Стояновский и Ярзуткин встретятся с представителями Сьерра-Леоне Патриком Ломби и Абу Бакарром Камара.
В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.
Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.