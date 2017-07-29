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Тренер: быстро пропущенный гол смутил "СКА-Хабаровск" в матче с ЦСКА

Спорт
29 июля, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Алексей Поддубский заявил, что московский клуб полностью переиграл хабаровскую команду

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Нервозность появилась у футболистов "СКА-Хабаровска" после быстро пропущенного мяча в матче чемпионата России с ЦСКА. Об этом сказал на пресс- конференции главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский.

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ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" в третьем туре чемпионата России

Встреча третьего тура чемпионата России завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Александр Головин (4-я минута) и Бибрас Натхо (37, с пенальти).

"ЦСКА нас полностью переиграл, не получилось то, на что настраивались. Быстрый гол смутил, появилась нервозность, было много брака", - поделился впечатлениями Поддубский.

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка. Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского "Рубина" 6 августа. "СКА-Хабаровск" днем ранее сыграет в Москве с "Локомотивом".

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