Тренер: быстро пропущенный гол смутил "СКА-Хабаровск" в матче с ЦСКА

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Нервозность появилась у футболистов "СКА-Хабаровска" после быстро пропущенного мяча в матче чемпионата России с ЦСКА. Об этом сказал на пресс- конференции главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский.

Встреча третьего тура чемпионата России завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Александр Головин (4-я минута) и Бибрас Натхо (37, с пенальти).

"ЦСКА нас полностью переиграл, не получилось то, на что настраивались. Быстрый гол смутил, появилась нервозность, было много брака", - поделился впечатлениями Поддубский.

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка. Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского "Рубина" 6 августа. "СКА-Хабаровск" днем ранее сыграет в Москве с "Локомотивом".