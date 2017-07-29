Мужская сборная Сербии по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира

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БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Сербские ватерполисты завоевали бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
В матче за третье место сербы победили сборную Греции со счетом 11:8. Позднее в субботу в финале встретятся команды Венгрии и Хорватии.
Сборная России заняла восьмое место.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.