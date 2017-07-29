Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужская сборная Сербии по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира

Спорт
29 июля, 17:24 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 29, июля. /ТАСС

В матче за третье место сербы победили сборную Греции со счетом 11:8.

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SZILARD KOSZTICSAK

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Сербские ватерполисты завоевали бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

В матче за третье место сербы победили сборную Греции со счетом 11:8. Позднее в субботу в финале встретятся команды Венгрии и Хорватии.

Сборная России заняла восьмое место.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

Смотрите также

Женская сборная США по водному поло стала чемпионом мира

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира

Российские ватерполисты заняли восьмое место на чемпионате мира в Будапеште

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: США рассчитывают, что сотрудничество с РФ позволит избежать применения санкций
2
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
3
Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи
4
Самый теплый день зафиксирован в Москве
5
СК возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза в Черном море
6
Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдавию
7
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама