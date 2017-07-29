Головин: футболисты ЦСКА экономили силы во втором тайме матча со "СКА-Хабаровском"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА в матче со "СКА-Хабаровском" моментами экономили силы во втором тайме. Об этом рассказал журналистам полузащитник армейцев Александр Головин.

Встреча третьего тура чемпионата России завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Головин (4-я минута) и Бибрас Натхо (37, с пенальти).

"Мы всегда стараемся забить быстрый гол, потому что становится легче, хорошо, что получилось. Соперники хорошо оборонялись, но очень много сил тратили на прессинг", - поделился впечатлениями Головин. "Понятно, что во втором тайме счет 2:0 нас устраивал, мы не так стремились забить, в некоторых моментах экономили силы на следующий матч. Плюс погода была тяжелая, и поэтому тоже экономили силы", - также рассказал он.

По словам полузащитника, его гол - полностью заслуга партнера по команде Понтуса Вернблума. "Конечно, это гол Понтуса. Он хорошо прочитал передачу, отдал пяткой под вратарем, а мне только оставалось забить в пустые ворота", - рассказал он.

В составе ЦСКА на поле появились несколько воспитанников клуба - Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Константин Кучаев. "У нас очень сильные молодые футболисты, хорошо работают на тренировках, тренер видит их потенциал и выпускает, - считает Головин, который сам является воспитанником армейцев. - Ребята прогрессируют и стараются по максимуму выкладываться на тренировках".

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка. Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского "Рубина" 6 августа. "СКА-Хабаровск" днем ранее сыграет в Москве с "Локомотивом".