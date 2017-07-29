Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Головин: футболисты ЦСКА экономили силы во втором тайме матча со "СКА-Хабаровском"

Спорт
29 июля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

По словам полузащитника армейцев, его гол - полностью заслуга партнера по команде Понтуса Вернблума

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Головин

Александр Головин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА в матче со "СКА-Хабаровском" моментами экономили силы во втором тайме. Об этом рассказал журналистам полузащитник армейцев Александр Головин.

Встреча третьего тура чемпионата России завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Головин (4-я минута) и Бибрас Натхо (37, с пенальти).

Смотрите также
Роман Бабаев

Бабаев: победу ЦСКА над "СКА-Хабаровском" надо воспринимать серьезно, это не тренировка

"Мы всегда стараемся забить быстрый гол, потому что становится легче, хорошо, что получилось. Соперники хорошо оборонялись, но очень много сил тратили на прессинг", - поделился впечатлениями Головин. "Понятно, что во втором тайме счет 2:0 нас устраивал, мы не так стремились забить, в некоторых моментах экономили силы на следующий матч. Плюс погода была тяжелая, и поэтому тоже экономили силы", - также рассказал он.

По словам полузащитника, его гол - полностью заслуга партнера по команде Понтуса Вернблума. "Конечно, это гол Понтуса. Он хорошо прочитал передачу, отдал пяткой под вратарем, а мне только оставалось забить в пустые ворота", - рассказал он.

В составе ЦСКА на поле появились несколько воспитанников клуба - Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Константин Кучаев. "У нас очень сильные молодые футболисты, хорошо работают на тренировках, тренер видит их потенциал и выпускает, - считает Головин, который сам является воспитанником армейцев. - Ребята прогрессируют и стараются по максимуму выкладываться на тренировках".

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка. Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского "Рубина" 6 августа. "СКА-Хабаровск" днем ранее сыграет в Москве с "Локомотивом".

Смотрите также

Гончаренко: духота сказалась на игре ЦСКА во втором тайме матча с ФК "СКА-Хабаровск"

Тренер: быстро пропущенный гол смутил "СКА-Хабаровск" в матче с ЦСКА

ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" в третьем туре чемпионата России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
2
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
3
Защита осужденных за госизмену жительниц Сочи просит отмены приговора
4
Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдавию
5
Трое россиянин пострадали при пожаре в отеле в Турции
6
"Роскосмос": США понимают важность сотрудничества с РФ по космосу, несмотря на санкции
7
Следствие полагает, что борец Власко погиб от ножевых ранений, нанесенных в ходе драки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама