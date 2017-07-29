Следствие полагает, что борец Власко погиб от ножевых ранений, нанесенных в ходе драки

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ТАСС, 29 июля. Следствие полагает, что 20-летний борец сборной России Юрий Власко, который в ночь на субботу был убит на Байкале, погиб от ножевых ранений, нанесенных во время драки.
Как сообщает следственное управление СК России по Бурятии, накануне в Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов из других регионов по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу. "Они остановились на берегу возле села Горячинска, на отдыхе спиртные напитки не употребляли. Ночью между молодым борцом, организовавшим поездку, и неизвестными лицами из числа местных жителей или отдыхавших туристов произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой спортсмену ножом были нанесены удары", - говорится в сообщении.
В результате полученных ран мужчина скончался. Нападавшие скрылись с места происшествия.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту убийства 20-летнего мужчины, который в ночь на субботу был найден мертвым на берегу Байкала возле села Горячинска. На теле имелись колото-резаные раны. Имя погибшего спортсмена в СК не раскрывают, но ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона подтвердил, что речь идет о Юрии Власко.
В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, виновные устанавливаются. Найдены очевидцы происшествия и свидетели преступления, показания которых сейчас фиксируются и сопоставляются с другими доказательствами.
Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.