Россиянки Бирлова и Макрогузова проиграли во втором матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 29 июля. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова проиграли австрийкам Катарине Шутценхофер и Штефани Швайгер во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча группы L завершилась со счетом 2-0 (23:21, 21:17) в пользу пары из Австрии. Для россиянок это поражение стало вторым на турнире. В следующем матче 31 июля Бирлова и Макрогузова встретятся с Манерат Удомчави и Йулалук Радаронг из Таиланда.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.