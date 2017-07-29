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Бабаев: серия Акинфеева в Лиге чемпионов была неприятной, но не стоит ее переоценивать

Спорт
29 июля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

25 июля Акинфеев в матче третьего квалификационного раунда против греческого АЕКа прервал антирекордную серию из 43 матчей подряд в футбольной Лиге чемпионов, в которых он пропускал голы

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Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Антирекордная серия вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева из матчей, в которых он пропускал голы в Лиге чемпионов, была неприятной, но ее не стоит переоценивать. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

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25 июля Акинфеев в матче третьего квалификационного раунда против греческого АЕКа прервал антирекордную серию из 43 матчей подряд в футбольной Лиге чемпионов, в которых он пропускал голы. Во встрече, которая прошла в Афинах на Олимпийском стадионе и завершилась победой армейцев со счетом 2:0, 31-летний голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

"Это была неприятная серия, но переоценивать ее не стоит. Количество матчей, которое Игорь сыграл в еврокубках, в том числе "на ноль", бьет все отечественные рекорды. Что касается поздравлений, это прошло больше в шуточной атмосфере, ребята тепло поздравили, а затем все перешли на шутки", - сказал Бабаев.

"Но сейчас нам главное пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, поэтому не столь важно сыграть снова без пропущенных мячей. Главное пройти дальше, а после АЕКа нас ждет очень непростой соперник", - отметил гендиректор армейцев.

Ответный матч между ЦСКА и АЕКом пройдет в Москве 2 августа.

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