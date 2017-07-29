Легкоатлет Лесной заявил, что постарается навязать борьбу лидерам сезона на ЧМ-2107

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Российский легкоатлет Александр Лесной, специализирующийся в толкании ядра, постарается навязать борьбу лидера сезона на чемпионате мира. Такое мнение он высказал журналистам.

В субботу на чемпионате России, который проходит в подмосковном Жуковском, состоялись соревнования в толкании ядра среди мужчин. Победу одержал Лесной, который в лучшей попытке толкнул снаряд на 21,31 метра, второе место у Максима Афонина (20,83), третье - у Константина Лядусова (19,89). Лесной получил допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и примет участие в чемпионате мира в нейтральном статусе, наряду с еще 18 российскими спортсменами. Афонин и Лядусов не выступят на мировом первенстве, так как первый не получил допуск, а второй не смог выполнить норматив.

"Конечно, доволен собой, толкнул сегодня под свой личный рекорд, 21,40. Сейчас основная задача - толкнуть на чемпионате мира ядро на 21 метр, и если я покажу свой результат, для меня это будет лучший подарок. Вчера у меня был день рождения, поэтому я сегодня сделал себе подарок, чему очень рад. Мои соперники тоже молодцы, мы с ними боролись, особенно с Максимом Афониным, с которым весь сезон плечом к плечу, так что благодарен ему за это", - сказал Лесной.

"Я сейчас в хорошей форме, но под чемпионат мира специально не подводился, у меня уже через восемь дней будет старт на этом турнире, я не должен за это время растерять форму. Мы думали, что нас не выпустят, готовились под чемпионат России. Результаты очень большие, не скрою, особенно у американских толкателей, там за 22 метра ребята толкают часто. Но мы тоже здесь не лыком шиты, не шибко слабые, так что будем стараться приближаться к этим результатам", - добавил он.

"Если бы мы втроем с Афониным и Лядусовым поехали, то было бы намного веселее и круче, но я надеюсь, что в следующем году мы будем кататься полной компанией по чемпионатам", - заключил спортсмен.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 июля.