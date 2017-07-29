Дрессель стал чемпионом мира в плавании на 50 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Американец Калеб Ремель Дрессель занял первое место в плавании на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсмен показал результат 21,15 секунды.

Серебряным призером стал бразилец Бруно Фратус (21,27). Третьим стал британец Бенджамин Прауд (21,43). Россиянин Владимир Морозов занял четвертое место (21,46).

Чемпионат мира завершится 30 июля.