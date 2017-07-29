Би-би-си: два человека погибли в давке во время футбольного матча в ЮАР

ТАСС, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в давке во время матча чемпионата ЮАР по футболу между "Кайзер Чифс" и "Орландо Пайретс". Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что еще несколько человек пострадали. Несмотря на инцидент, встреча была продолжена.

Матч проходил на крупнейшем стадионе ЮАР "Соккер Сити" в Йоханнесбурге, который принимал игры чемпионата мира 2010 года.