Би-би-си: два человека погибли в давке во время футбольного матча в ЮАР

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ТАСС, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в давке во время матча чемпионата ЮАР по футболу между "Кайзер Чифс" и "Орландо Пайретс". Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что еще несколько человек пострадали. Несмотря на инцидент, встреча была продолжена.
Матч проходил на крупнейшем стадионе ЮАР "Соккер Сити" в Йоханнесбурге, который принимал игры чемпионата мира 2010 года.