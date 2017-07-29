Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экономный режим: футболисты ЦСКА без видимых проблем обыграли "СКА-Хабаровск"

Спорт
29 июля, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

В составе ЦСКА первый матч в текущем сезоне провел рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей 38-летний защитник Сергей Игнашевич

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в третьем туре чемпионата России по футболу уверенно победил новичка премьер-лиги "СКА-Хабаровск". После встречи армейцы не скрывали, что во втором тайме в некоторых моментах экономили силы на следующий матч.

Игра, прошедшая на "ВЭБ-Арене", завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Армейцы отличились уже на 4-й минуте, когда Понтус Вернблум прочел передачу соперника возле своей штрафной и выкатил мяч Александру Головину, который поразил уже пустые ворота. На 37-й минуте отличился Бибрас Натхо с пенальти, назначенный после падения Алана Дзагоева в штрафной.

Смотрите также
Роман Бабаев

Бабаев: ЦСКА заинтересован в приобретении футболистов в атаку и центр поля

В составе ЦСКА первый матч в текущем сезоне провел рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей 38-летний защитник Сергей Игнашевич, который восстановился от травмы стопы. Он составил тройку центральных защитников вместе с Василием Березуцким и Виктором Васиным. Березуцкий действовал в центре, а Васин и Игнашевич по бокам, причем несколько раз по ходу матча они менялись позициями. "Когда они возвращаются со стандартных положений, они должны занимать ближайшие позиции, плюс у нас есть варианты с началом атаки", - объяснил перемещения тренер клуба Виктор Гончаренко, который после болезненного поражения от "Локомотива" (1:3) признал системные проблемы в обороне.

Первый раз в сезоне в стартовом составе армейцев не оказалось нападающего Витиньо, пару нападающих составили Федор Чалов и Алан Дзагоев, а бразилец вышел на замену во втором тайме. Во второй половине встречи на поле появились воспитанники клуба Тимур Жамалетдинов, для которого эта встреча стала первой в сезоне, и Константин Кучаев.

Смотрите также
Александр Головин

Головин: футболисты ЦСКА экономили силы во втором тайме матча со "СКА-Хабаровском"

Главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский оставил на скамейке запасных вратаря Александра Довбню и центрального полузащитника Евгения Баляйкина, которые выходили в стартовом составе в первых двух играх, их заменили Александр Криворучко и Алексей Друзин. Уже на 38-й минуте Друзин был заменен на Баляйкина. Дебютировал за команду 31-летний грузинский левый защитник Георгий Наваловский и 28-летний полузащитник Георгий Габулов, который в прошедшем сезоне выступал за "Оренбург" в премьер-лиге, но не провел ни одной игры из-за травмы. Хабаровская команда практически не подходила к воротам соперника в первом тайме, ситуация изменилась в лучшую сторону во втором, однако до реально опасных моментов дело не дошло.

Поддубский ждет усиления

Виктор Гончаренко на пресс-конференции объяснил менее активный в исполнении игроков второй тайм духотой. "Первый тайм очень хорошо провели, было много атак, играли высоко. Второй тайм провели менее активно, это можно понять, жарко было в Афинах [в матче Лиги чемпионов с АЕКом во вторник], вот и сегодня было душно", - сказал тренер.

Смотрите также
Болельщики ЦСКА

ФК ЦСКА продал около восьми тысяч абонементов на сезон-2017/18

Чалов также посетовал на жару, но признал, что команда моментами экономила силы, ведь 2 августа армейцам предстоит провести ответный матч с греческим клубом. "Мы всегда стараемся забить быстрый гол, потому что становится легче, хорошо, что получилось. Соперники хорошо оборонялись, но очень много сил тратили на прессинг. Понятно, что во втором тайме счет 2:0 нас устраивал, мы не так стремились забить, в некоторых моментах экономили силы на следующий матч, плюс погода была тяжелая, поэтому тоже экономили силы", сказал футболист.

"ЦСКА нас полностью переиграл, не получилось то, на что настраивались, - признал главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский. - Быстрый гол смутил, появилась нервозность, было много брака".

Смотрите также

ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" в третьем туре чемпионата России

"СКА-Хабаровск" потерпел на старте три поражения с общим счетом 0:5. На вопрос, считает ли тренер, что нынешний состав команды способен решить задачу по сохранению места в премьер-лиге, Поддубский ответил: "Мы ждем усиления, на какие позиции? В атаку".

Специалист объяснил изменения в составе ротацией, а раннюю замену тем, что Друзин "задохнулся". Новичок команды Георгий Габулов, по его словам, еще далек от оптимальных кондиций.

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка. Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского "Рубина" 6 августа. "СКА-Хабаровск" днем ранее сыграет в Москве с "Локомотивом".

Смотрите также

Бабаев: победу ЦСКА над "СКА-Хабаровском" надо воспринимать серьезно, это не тренировка

Тренер: быстро пропущенный гол смутил "СКА-Хабаровск" в матче с ЦСКА

Исинбаева открыла армейское дерби между ЦСКА и "СКА-Хабаровском"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
2
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
3
СК возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза в Черном море
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Самый теплый день зафиксирован в Москве
6
Защита осужденных за госизмену жительниц Сочи просит отмены приговора
7
Китай предлагает странам БРИКС свой опыт развития промышленности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама