Экономный режим: футболисты ЦСКА без видимых проблем обыграли "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в третьем туре чемпионата России по футболу уверенно победил новичка премьер-лиги "СКА-Хабаровск". После встречи армейцы не скрывали, что во втором тайме в некоторых моментах экономили силы на следующий матч.

Игра, прошедшая на "ВЭБ-Арене", завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Армейцы отличились уже на 4-й минуте, когда Понтус Вернблум прочел передачу соперника возле своей штрафной и выкатил мяч Александру Головину, который поразил уже пустые ворота. На 37-й минуте отличился Бибрас Натхо с пенальти, назначенный после падения Алана Дзагоева в штрафной.

В составе ЦСКА первый матч в текущем сезоне провел рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей 38-летний защитник Сергей Игнашевич, который восстановился от травмы стопы. Он составил тройку центральных защитников вместе с Василием Березуцким и Виктором Васиным. Березуцкий действовал в центре, а Васин и Игнашевич по бокам, причем несколько раз по ходу матча они менялись позициями. "Когда они возвращаются со стандартных положений, они должны занимать ближайшие позиции, плюс у нас есть варианты с началом атаки", - объяснил перемещения тренер клуба Виктор Гончаренко, который после болезненного поражения от "Локомотива" (1:3) признал системные проблемы в обороне.

Первый раз в сезоне в стартовом составе армейцев не оказалось нападающего Витиньо, пару нападающих составили Федор Чалов и Алан Дзагоев, а бразилец вышел на замену во втором тайме. Во второй половине встречи на поле появились воспитанники клуба Тимур Жамалетдинов, для которого эта встреча стала первой в сезоне, и Константин Кучаев.

Главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский оставил на скамейке запасных вратаря Александра Довбню и центрального полузащитника Евгения Баляйкина, которые выходили в стартовом составе в первых двух играх, их заменили Александр Криворучко и Алексей Друзин. Уже на 38-й минуте Друзин был заменен на Баляйкина. Дебютировал за команду 31-летний грузинский левый защитник Георгий Наваловский и 28-летний полузащитник Георгий Габулов, который в прошедшем сезоне выступал за "Оренбург" в премьер-лиге, но не провел ни одной игры из-за травмы. Хабаровская команда практически не подходила к воротам соперника в первом тайме, ситуация изменилась в лучшую сторону во втором, однако до реально опасных моментов дело не дошло.

Поддубский ждет усиления

Виктор Гончаренко на пресс-конференции объяснил менее активный в исполнении игроков второй тайм духотой. "Первый тайм очень хорошо провели, было много атак, играли высоко. Второй тайм провели менее активно, это можно понять, жарко было в Афинах [в матче Лиги чемпионов с АЕКом во вторник], вот и сегодня было душно", - сказал тренер.

Чалов также посетовал на жару, но признал, что команда моментами экономила силы, ведь 2 августа армейцам предстоит провести ответный матч с греческим клубом. "Мы всегда стараемся забить быстрый гол, потому что становится легче, хорошо, что получилось. Соперники хорошо оборонялись, но очень много сил тратили на прессинг. Понятно, что во втором тайме счет 2:0 нас устраивал, мы не так стремились забить, в некоторых моментах экономили силы на следующий матч, плюс погода была тяжелая, поэтому тоже экономили силы", сказал футболист.

"ЦСКА нас полностью переиграл, не получилось то, на что настраивались, - признал главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский. - Быстрый гол смутил, появилась нервозность, было много брака".

"СКА-Хабаровск" потерпел на старте три поражения с общим счетом 0:5. На вопрос, считает ли тренер, что нынешний состав команды способен решить задачу по сохранению места в премьер-лиге, Поддубский ответил: "Мы ждем усиления, на какие позиции? В атаку".

Специалист объяснил изменения в составе ротацией, а раннюю замену тем, что Друзин "задохнулся". Новичок команды Георгий Габулов, по его словам, еще далек от оптимальных кондиций.

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" занимает последнюю, 16-ю строчку, не набрав ни одного очка. Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведет дома против казанского "Рубина" 6 августа. "СКА-Хабаровск" днем ранее сыграет в Москве с "Локомотивом".