Сборная США по плаванию стала чемпионом мира в смешанной эстафете 4x100 мСпорт 29 июля, 20:40
У трех лабораторий возникли проблемы с использованием мегагрантовНаука 29 июля, 20:36
Добавить стоимости: почему российский янтарь нуждается в собственном брендеЭкономика и бизнес 29 июля, 20:23
Американка Ледеки стала чемпионкой мира в плавании на 800 м вольным стилемСпорт 29 июля, 20:16
Россиянин Тарасевич не смог выйти в финал ЧМ в плавании на 50 м на спинеСпорт 29 июля, 20:07
Эксперты: в Арктике потребуется технология подледного погружения обитаемых аппаратовНаука 29 июля, 20:06
Тренер: хоккеисты ЦСКА заслужили полные трибуны своей игрой в последние сезоныСпорт 29 июля, 20:03
Шведка Шестрем установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 29 июля, 19:46
Американец Дрессел выиграл золото в плавании на 100 м баттерфляемСпорт 29 июля, 19:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Легкоатлет Данил Лысенко стал чемпионом России в прыжках в высоту, показав результат 2,32 метра. Соревнования состоялись в субботу в подмосковном Жуковском.
Второе место занял Илья Иванюк с результатом 2,26 метра. Третье место у Ивана Ухова, который по попыткам уступил Иванюку.
Лысенко и Иванюк вошли в число 19 российских спортсменов, которые получили допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) для участия в чемпионате мира в нейтральном статусе. Ухов такого допуска не получил.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.