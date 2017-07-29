ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Легкоатлет Данил Лысенко стал чемпионом России в прыжках в высоту, показав результат 2,32 метра. Соревнования состоялись в субботу в подмосковном Жуковском.

Второе место занял Илья Иванюк с результатом 2,26 метра. Третье место у Ивана Ухова, который по попыткам уступил Иванюку.

Лысенко и Иванюк вошли в число 19 российских спортсменов, которые получили допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) для участия в чемпионате мира в нейтральном статусе. Ухов такого допуска не получил.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.