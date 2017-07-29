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Хоккеисты ЦСКА обыграли "Сибирь" в товарищеском матче

Спорт
29 июля, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:0 в своем первом товарищеском матче межсезонья. Встреча прошла в Москве.

Шайбы забросили Сергей Шумаков (8-я минута), Роман Любимов (34, 36) и Константин Окулов (40).

ЦСКА и "Сибирь" проведут еще один товарищеский матч в воскресенье. Игра также состоится в Москве.

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