Хоккеисты ЦСКА обыграли "Сибирь" в товарищеском матче

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:0 в своем первом товарищеском матче межсезонья. Встреча прошла в Москве.

Шайбы забросили Сергей Шумаков (8-я минута), Роман Любимов (34, 36) и Константин Окулов (40).

ЦСКА и "Сибирь" проведут еще один товарищеский матч в воскресенье. Игра также состоится в Москве.