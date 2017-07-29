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Тренер: хоккеисты ЦСКА заслужили полные трибуны своей игрой в последние сезоны

Спорт
29 июля, 20:03 дата обновления: 29 июля, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

В субботу ЦСКА со счетом 4:0 победил "Сибирь" в товарищеском матче, который прошел в Москве

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Игорь Никитин (в центре)

Игорь Никитин (в центре)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА заслужили полные трибуны своей игрой в товарищеском матче с новосибирской "Сибирью" и в последние сезоны. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Игорь Никитин.

В субботу ЦСКА со счетом 4:0 победил "Сибирь" в товарищеском матче, который прошел в Москве. Эта встреча стала первой для армейцев в нынешнее межсезонье. В составе московского клуба впервые сыграли форварды Максим Шалунов, Константин Окулов и Сергей Шумаков, которые в прошлом сезоне выступали за "Сибирь".

"Желание у ребят было огромное, а экс-ноовосибирцы играли с удвоенной энергией, - считает Никитин. - Думаю, мы заслуженно победили. У Кузьменко, Капризова и Светлакова одна философия, возраст и понимание хоккея - для нападающего очень важно забивать, тогда появится более глубокая "химия". На данный момент они играют вместе, пока рано говорить о том, будут ли они играть дальше вместе".

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"Сборники" пока не будут играть - они начали позже тренироваться, поэтому им нужно время, чтобы нагнать остальных. Планируем, что завтра сыграет голкипер Юханссон, хорошая конкуренция будет у вратарей нашей команды. Приятно было увидеть сегодня столько болельщиков. Игроки ЦСКА заслужили полные трибуны в сегодняшнем матче и своей игрой в последние сезоны", - сказал наставник армейцев.

Также Никитин высказал свое мнение о новичках команды защитнике Мэте Робинсоне и форварде Михаиле Григоренко. "Мы знаем сильные качества Робинсона, некоторые мы должны еще отрегулировать, но он должен помочь нашей команде. Григоренко - игрок с мастерством, но ему нужно привыкнуть к большой площадке, партнеры в этом ему помогут", - сообщил специалист.

Мнения хоккеистов

Две шайбы в прошедшей игре записал на свой счет форвард Роман Любимов, который минувший сезон провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия".

"Повезло, что забил два гола, - сообщил Любимов. - Взаимопонимание с партнерами нормальное, много говорим, обсуждаем на льду свою игру. Сейчас идет процесс, подстраиваемся друг под друга".

"Конечно, соскучился по дому, приятно, что болельщики помнят. Не ожидал, что придет столько зрителей", - добавил нападающий.

Другой новичок армейцев Кирилл Капризов также поделился мнением об игре с "Сибирью". "Ощущения от первого матча отличные - главное, что победили. В Москве обустроился, все нормально - живу, тренируюсь.  Это была только первая игра. Это моя вина, что не смог сегодня забить", - считает форвард.

Второй товарищеский матч между ЦСКА и "Сибирью" пройдет 30 июля.

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