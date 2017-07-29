Американка Ледеки стала чемпионкой мира в плавании на 800 м вольным стилем

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БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Американка Кэти Ледеки заняла первое место в плавании на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсменка показала время 8 минут 12,68 секунды.
Серебряным призером стала китаянка Ли Бинцзе (8.15,46). Третье место заняла американка Леа Смит (8.17,22).
Чемпионат мира завершится 30 июля.