Американка Ледеки стала чемпионкой мира в плавании на 800 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Американка Кэти Ледеки заняла первое место в плавании на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсменка показала время 8 минут 12,68 секунды.

Серебряным призером стала китаянка Ли Бинцзе (8.15,46). Третье место заняла американка Леа Смит (8.17,22).

Чемпионат мира завершится 30 июля.