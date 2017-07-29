Боец-паралимпиец Кобесов досрочно победил в дебютном бою в ММА

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Боец-паралимпиец Чермен Кобесов одержал победу в дебютном поединке в смешанных единоборствах (ММА). В субботу на турнире организации Fight Nights Кобесов победил соотечественника Станислава Самохина удушающим приемом на первой минуте боя.
"Сегодня я показал, что наши возможности безграничны", - сказал спортсмен, который вышел на бой в футболке с надписью "Мама, все это для тебя".
21-летний Кобесов выступает в полусреднем весе. Спортсмен страдает остеомиелитом, его левая рука короче правой и менее подвижна. Он является заслуженным мастером спорта по легкой атлетике, становился двукратным чемпионом мира, а также чемпионом Европы и девятикратным чемпионом России среди инвалидов.
Он также являлся кандидатом на участие в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.