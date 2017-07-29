Легкоатлет Пронкин: улучшение личного рекорда психологически поможет на ЧМ

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Улучшение личного рекорда на чемпионате России психологически поможет метателю молота Валерию Пронкину перед мировым первенством по легкой атлетике. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

В субботу на чемпионате России, который проходит в подмосковном Жуковском, состоялись соревнования в метании молота среди мужчин. Победу одержал Пронкин, который в лучшей попытке метнул снаряд на 79,32 метра, тем самым побив собственный рекорд. Второе место у Дениса Лукьянова (75,85), третье - у Алексея Сокирского (55,04). Пронкин и Сокирский вошли в число 19 российских спортсменов, получивших допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе.

"Доволен тем, что побил собственный рекорд сегодня, психологически это очень важно, осталось это закрепить и добавлять. Соревнования, кстати говоря, были не очень тяжелые. С утра я проснулся, голова раскалывалась, но потом поспал и все прошло. Тем более, к нашему турниру погода стала лучше, жара ушла", - сказал Пронкин.

"Волнение, конечно, есть. Самое главное, что я пока нигде за границей не выступал, это будет ответственный старт. Буду стараться показать свой результат, не меньше, буду стараться защитить себя и Россию. Механизмы борьбы с волнением есть, есть люди, которые с этим помогают. Будем работать, не останавливаясь", - добавил он.

Как рассказал Сокирский журналистам, своим выступлением на чемпионате России он недоволен. "Были небольшие технические огрехи, надеюсь, что исправлю их до чемпионата мира. Мои ожидания от него - это превзойти свой личный рекорд, 78,91 м. Этот сезон получился тяжелым, но он еще не закончился, дай бог, мы его все-таки поправим и покажем нужные результаты", - рассказал спортсмен.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.