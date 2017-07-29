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Легкоатлет Иванюк признался, что не ожидал допуска к чемпионату мира от IAAF

Спорт
29 июля, 21:02 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 29, июля. /ТАСС

Спортсмен наряду с еще 18 российским атлетами получил допуск от IAAF на участие в чемпионате мира в нейтральном статусе

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Илья Иванюк

Илья Иванюк

© Станислав Красильников/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Допуск на чемпионат мира от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) стал большим сюрпризом для прыгуна в высоту Ильи Иванюка. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Иванюк наряду с еще 18 российским спортсменами получил допуск от IAAF на участие в чемпионате мира в нейтральном статусе.

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"Ждем с нетерпением чемпионата мира и постараемся оправдать ожидания, которые на нас возложены, - сказал Иванюк. - Когда подавал заявку, совершенно не рассчитывал на допуск, так что для меня это стало большим сюрпризом. Конечно, плохо, что мы не под своим флагом выступаем, но что поделать в такой трудной ситуации. В любом случае, все ребята знают, откуда мы".

"Будем стараться не подвести других ребят, выступить хорошо, и чтобы не последовало никаких санкций. Я верю в хорошее будущее. Рассчитываю очень, что к лету следующего года уже допустят до соревнований всю нашу команду", - добавил он.

Хотелось лучше

В субботу на чемпионате России, который проходит в подмосковном Жуковском, состоялись соревнования в прыжках в высоту у мужчин. Иванюк стал вторым с результатом 2,26 метра. Первое место занял Данил Лысенко (2,32), третье - Иван Ухов (2,26), уступивший Иванюку по попыткам.

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"Хотелось лучше, хотелось 2,35 взять, это берущаяся высота, но три попытки были с грубыми ошибками, которые мы пытаемся исправить на тренировках. Время есть их исправить, еще будут технические тренировки. Для меня это будет первый такой взрослый старт, ничего никогда не загадываю, будем стараться. Уже два года назад я прыгал 2,35 на тренировке, недавно прыгал 2,33, то есть запас еще есть, но снова вылезли ошибки, без которых можно было бы эту высоту взять", - заявил Лысенко.

IAAF разрешила российским легкоатлетам иметь одного сопровождающего на турнире, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Вместе с Лысенко в Лондон поедет тренер Евгений Загорулько. "Конечно, поможет то, что с сопровождающим поеду. С тренером намного проще, какие-то ошибки не замечаешь, а тренер подсказывает", - сказал Лысенко.

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