Сборная России выиграла медальный зачет Европейского юношеского олимпийского фестиваля

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ТАСС, 29 июля. Сборная России стала победителем общекомандного зачета Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который завершился в субботу в венгерском Дьере.
В заключительный соревновательный день золотые медали завоевали гимнасты Сергей Найдин в упражнениях на брусьях и Александр Карцев в упражнениях на перекладине, Ксения Клименко в вольных упражнениях и на бревне, гребцы Никита Бызов и Дмитрий Моргунов в байдарках-двойках на дистанции 200 м, Анастасия Важинская в каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Теннисистки Элина Аванесян и Эвелина Сайфетдинова выиграли турнир в парном разряде, мужская сборная России по дзюдо победила в командном турнире.
Серебряными призерами стали Егор Агафонов и Алибек Качмазов в теннисном турнире в парном разряде, Эвелина Сайфетдинова - в одиночном разряде, Елена Куличенко - в прыжках в высоту, Александр Карцев - в спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях, Никита Бызов - в байдарках-одиночках на 200 м, женская сборная России по дзюдо. Бронзу завоевали мужская и женская сборные России по волейболу.
Сборная России выиграла медальный зачет (30 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых наград). Второе место заняла команда Венгрии (13-14-14), третьей стала сборная Италии (12-11-13). На предыдущем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Грузии в 2015 году россияне завоевали 37 медалей (17-9-11), заняв первое место в общем зачете.