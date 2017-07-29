"Ахмат" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 июля. Грозненский "Ахмат" на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Магомед Митришев (80-я минута) и Родолфо (83, с пенальти).

В турнирной таблице "Ахмат" вышел в единоличные лидеры, набрав девять очков. "Динамо" с одним баллом идет 13-м.

В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с "Уфой", "Динамо" на своем поле примет пермский "Амкар". Обе встречи пройдут 5 августа.