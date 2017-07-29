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"Ахмат" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
29 июля, 21:57 UTC+3 ТАСС

Грозненский клуб вышел в единоличные лидеры чемпионата России

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Футболисты "Ахмата"

Футболисты "Ахмата"

© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ТАСС, 29 июля. Грозненский "Ахмат" на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Магомед Митришев (80-я минута) и Родолфо (83, с пенальти).

В турнирной таблице "Ахмат" вышел в единоличные лидеры, набрав девять очков. "Динамо" с одним баллом идет 13-м.

В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с "Уфой", "Динамо" на своем поле примет пермский "Амкар". Обе встречи пройдут 5 августа.

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