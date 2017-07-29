Мужская сборная Хорватии по водному поло стала чемпионом мира

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Хорватские ватерполисты завоевали золото чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. В финале они обыграли сборную Венгрии со счетом 8:6.

Бронзовым призером стала команда Сербии. Россияне заняли восьмое место.

Ранее на мировых первенствах хорваты побеждали один раз, выиграв золото в 2007 году на турнире в Австралии.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.