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Мужская сборная Хорватии по водному поло стала чемпионом мира

Спорт
29 июля, 22:38 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 29, июля. /ТАСС

В финале хорваты обыграли венгров со счетом 8:6

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© EPA/SZILARD KOSZTICSAK

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Хорватские ватерполисты завоевали золото чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. В финале они обыграли сборную Венгрии со счетом 8:6.

Бронзовым призером стала команда Сербии. Россияне заняли восьмое место.

Ранее на мировых первенствах хорваты побеждали один раз, выиграв золото в 2007 году на турнире в Австралии. 

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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