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Матч 1/4 финала женского ЧЕ по футболу Германия - Дания перенесен из-за дождя

Спорт
29 июля, 23:26 UTC+3 ТАСС

Встреча пройдет в воскресенье, о времени начала игры будет сообщено позднее

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ТАСС, 29 июля. Встреча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу среди женских команд между сборными Германии и Дании перенесена на воскресенье из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч должен был начаться в субботу в 21:45 мск, однако из-за сильного дождя поле стадиона в Роттердаме оказалось в непригодном для игры состоянии.

"Матч Германия - Дания перенесен на воскресенье. О точном времени будет сообщено позже", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Чемпионат Европы, который проходит в Нидерландах, завершится 6 августа.

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